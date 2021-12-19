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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marka kimliği süreci tamamlandı: Togg’a yeni logo

27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasıyla önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan “Togg”, ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Logomuz Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Marka kimliği süreci tamamlandı: Togg’a yeni logo
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Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da seçti.

DOĞU VE BATI'NIN BİRLEŞİMİNİ ANLATIYOR

  • Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, Togg’un logosu olarak seçildi. Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

Gürcan Karakaş
Gürcan Karakaş

TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyuruldu: Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası
OYNAT 00:23
TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyuruldu: Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, resmi twitter hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.' notuyla paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

TOGG İSMİ YÜZDE 90 BİLİNİRLİĞE ULAŞTI

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, marka isminin ardından logoyu da belirlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Togg ismi geniş kitleler tarafından, yüzde 90’ın üzerinde çok önemli bir bilinirlik seviyesine erişti. Lansman sonrası yaptığımız araştırmalarda da Togg isminin markamızın değerlerini yansıttığını tespit ettik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda marka ismi olarak ‘Togg’u kullanmaya karar verdik. Bu kararın ardından logo çalışmalarına yoğunlaştık. Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, ‘Togg’un marka değerlerine uygunluk’, ‘Özgünlük’ ve ‘Tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik.”

Mustafa Varank
Mustafa Varank

BATARYA FABRİKASI TEŞVİKİ ONAYLANDI

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan Togg’un 10 yıllık batarya yatırımına dair teşvik belgesinin onaylandığı müjdesini verdi. Bakan Varank, “Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. Togg ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak” ifadelerini kullandı. 19,8 GWs kapasiteli batarya modülü üretimi de yapacak olan fabrika, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak. Yatırımda 400’ü nitelikli olmak üzere 2 bin 200 kişilik istihdam öngörülüyor.

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