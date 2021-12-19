​Marka kimliği süreci tamamlandı: Togg’a yeni logo

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da seçti.

DOĞU VE BATI'NIN BİRLEŞİMİNİ ANLATIYOR

Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, Togg’un logosu olarak seçildi. Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

Gürcan Karakaş

TOGG İSMİ YÜZDE 90 BİLİNİRLİĞE ULAŞTI

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, marka isminin ardından logoyu da belirlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Togg ismi geniş kitleler tarafından, yüzde 90’ın üzerinde çok önemli bir bilinirlik seviyesine erişti. Lansman sonrası yaptığımız araştırmalarda da Togg isminin markamızın değerlerini yansıttığını tespit ettik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda marka ismi olarak ‘Togg’u kullanmaya karar verdik. Bu kararın ardından logo çalışmalarına yoğunlaştık. Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, ‘Togg’un marka değerlerine uygunluk’, ‘Özgünlük’ ve ‘Tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik.”

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Mustafa Varank

BATARYA FABRİKASI TEŞVİKİ ONAYLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan Togg’un 10 yıllık batarya yatırımına dair teşvik belgesinin onaylandığı müjdesini verdi. Bakan Varank, “Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. Togg ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak” ifadelerini kullandı. 19,8 GWs kapasiteli batarya modülü üretimi de yapacak olan fabrika, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak. Yatırımda 400’ü nitelikli olmak üzere 2 bin 200 kişilik istihdam öngörülüyor.