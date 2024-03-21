Markantalya AVM'deki bazı gayrimenkul ve araçların satışı gerçekleştirildi

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, müflis Asya Katılım Bankası AŞ, tek talipli olarak girdiği ihalede muhammen bedel olan 72 milyon 500 bin lira teklif verdi.

İflas masası tarafından yönetilen ve Kadıahmetoğulları Grubu'nun en büyük alacaklısı durumunda olan müflis Asya Katılım Bankası, daha önce düzenlenen ihalede de Markantalya ve Isparta Meydan AVM'den oluşan ticari iktisadi bütünlüğünü, alacaklarına karşılık olarak 3 milyar 950 milyon lira bedelle satın almıştı.