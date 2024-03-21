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Ekonomi

Markantalya AVM'deki bazı gayrimenkul ve araçların satışı gerçekleştirildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak görevli olduğu Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Markantalya AVM'nin kule binasındaki 3 taşınmaz ile menkullerin satış sürecini tamamladı.

15:17 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Markantalya AVM
Markantalya AVM

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, müflis Asya Katılım Bankası AŞ, tek talipli olarak girdiği ihalede muhammen bedel olan 72 milyon 500 bin lira teklif verdi.

İflas masası tarafından yönetilen ve Kadıahmetoğulları Grubu'nun en büyük alacaklısı durumunda olan müflis Asya Katılım Bankası, daha önce düzenlenen ihalede de Markantalya ve Isparta Meydan AVM'den oluşan ticari iktisadi bütünlüğünü, alacaklarına karşılık olarak 3 milyar 950 milyon lira bedelle satın almıştı.

Bir şirketin iflası durumunda varlıklarının toplu olarak değerlendirilip dağıtılması sürecini yönetmekle görevli olan yapı olan iflas masası, genellikle iflas mahkemesi tarafından atanıyor, iflas eden şirketin alacaklılarının haklarını korumak ve adil bir şekilde dağıtım yapmakla sorumlu oluyor.

#TMSF
#Markantalya AVM
#Asfalt
1 saat önce
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