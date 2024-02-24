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Ekonomi

TMSF Markantalya'yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bir şirketi daha satışa çıkardı. Markantalya Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ihaleye çıkacak kurum, şirkete ilişkin 72 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirledi.

Kenan Biter
Kenan Biter
10:25 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:34 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TMSF'nin ilanına göre, Fon tarafından Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3 adet taşınmaz ile menkullerin bir araya getirilerek Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Markantalya Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.


TMSF'nin ilanında ''Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 3 adet taşınmaz ile menkullerin bir araya getirilerek “Fon” Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Markantalya Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan

ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.'' denildi.


Muhammen bedeli 72 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.



#Markantalya Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
#muhammen bedelle satış
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Kenan Biter
2 saat önce
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