Ekonomi Marketlere fahiş fiyat denetimi 110 bin liraya kadar ceza kesiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marketlere fahiş fiyat denetimi: 110 bin liraya kadar ceza kesiliyor

Ticaret Bakanlığı, marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Fahiş fiyat artışı kapsamında yapılan incelemelerde bakanlıkça belirlenen temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının kontrolü yapılarak tutanağa bağlanırken, ürünlerine aşırı fiyat uygulayan firmalara 110 bin TL'ye kadar ceza uygulanıyor.

Haber Merkezi AA
Marketlere fahiş fiyat denetimi: 110 bin liraya kadar ceza kesiliyor
Foto/arşiv

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya başkanlığındaki ekip, Ankara Çankaya'daki bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

"Denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor"

Kaya, denetime ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde piyasa gözetim ve denetimi görev ve yetkileri kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir zincir markette Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Fahiş fiyat artışı kapsamında yapılan incelemede bakanlıkça belirlenen temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının kontrolünü yapıp tutanağa bağladıklarını anlatan Kaya, "Bu ürünlerle ilgili son 3 ay içinde, son dönemde yapılan alış ve satışlara ilişkin bilgi ve belgeleri talep edeceğiz ilgili işletmeden. Bu çerçevede bir aşırı fiyat artışı olduğunun tespit edilmesi durumunda ve bu fiyat artışının haksız olduğu yani geçerli bir sebebinin olmadığının anlaşılması durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuzca kanunun 18. maddesi kapsamında 10 bin 911 liradan 109 bin 110 liraya kadar idari yaptırım uygulanacak." diye konuştu.

Kaya, etiket denetimlerinde de üç unsura baktıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Birincisi, etiketlerde yer alan bilgilerin doğruluğu. Yani ürün bilgileri gerçekten etikete yansımış mı? Bir diğer kontrol de indirimli fiyatla satılan ürünler gerçekten de indirimli fiyattan satılmış mı, bunun kontrolünü yapıyoruz. Son olarak da etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında herhangi bir fark var mıdır, yok mudur, bunun tespitini yapıyoruz. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı durumun olması durumunda etiket başına 452 lira idari yaptırım uygulanacak. Denetimlerimiz gerek merkez teşkilatımız gerekse ilgi müdürlüklerimiz vasıtasıyla fahiş fiyat artışının engellenmesi ve aldatıcı etiket uygulanmasının sona erdirilmesini sağlamak adına devam edecek. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bu denetimlerin, sürecin ilk aşaması olduğuna işaret eden Kaya, fiyat tespiti ile sürecin tamamlanmadığını söyledi. Denetimi yapılan ürünlerin alış ve satış faturalarının ilgili işletmeden talep edileceğini belirten Kaya, "Bu faturalar arasındaki farkın aşırı, yani önemli ölçüde olması durumunda kurulca bunun gerçekten haklı bir gerekçesinin olup olmadığı araştırılacak. Gerekirse işletmelerden savunma alınarak bilgi ve belge istenerek bu kontroller yapılacak. Adil olmayan bir artış olduğu sonucunu varılırsa kurulun alacağı karar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacak. Bugünkü denetimde, etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında herhangi bir farklılık tespit etmedik." ifadelerini kullandı.

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