Mart ayı kira zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, mart ayı kira artış oranları hem mülk sahipleri hem de kiracılar tarafından merak konusu oldu. Normal şartlarda mart ayı kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti. Ancak, hükümet tarafından getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte, mart ayında yapılacak kira artış oranı belli oldu. Bu durum, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için önemli bir konu haline geldi. Peki, mart ayı kira zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.
Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." demişti.
Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
Mart ayı kira artış oranı
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %55.91
Kira Artış Tutarı: 8 bin 386 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 23 bin 386 TL