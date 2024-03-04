Mart ayı kira zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, mart ayı kira artış oranları hem mülk sahipleri hem de kiracılar tarafından merak konusu oldu. Normal şartlarda mart ayı kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti. Ancak, hükümet tarafından getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte, mart ayında yapılacak kira artış oranı belli oldu. Bu durum, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için önemli bir konu haline geldi. Peki, mart ayı kira zammı ne kadar oldu, kaç TL?