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Ekonomi

Mart ayı kira zam oranı ne kadar oldu?

Mart ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan şubat ayı enflasyon rakamları, kira artışlarını da etkiledi. Peki Mart ayı kira artış oranı ve kira zammı ne kadar oldu?

11:04 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:06 - 4/03/2024 Pazartesi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, mart ayı kira artış oranları hem mülk sahipleri hem de kiracılar tarafından merak konusu oldu. Normal şartlarda mart ayı kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti. Ancak, hükümet tarafından getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte, mart ayında yapılacak kira artış oranı belli oldu. Bu durum, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için önemli bir konu haline geldi. Peki, mart ayı kira zammı ne kadar oldu, kaç TL?


Yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.


Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." demişti.





Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.


Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.


Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.


Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.


Mart ayı kira artış oranı


İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor.
Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55,91 olarak uygulayacak.

Mart ayı kira artış oranı hesaplama

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL


Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024


Girdiğiniz Artış Oranı: %25


Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL


Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL


12 aylık TÜFE'ye göre kira zammı hesaplama

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL


Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024


Girdiğiniz Artış Oranı: %55.91


Kira Artış Tutarı: 8 bin 386 TL


Aylık Yeni Kira Tutarı: 23 bin 386 TL



#Kira
#mart
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
28 dakika önce
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