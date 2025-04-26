Mart sonunda Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 118 bin megavatı geçti

"2035'te sadece rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için 80 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması gerekiyor. Bu yatırımları kolaylaştıracak bir reform paketi inşallah yakın zamanda meclisimize gelecek. Bu reform paketi ile izin süreçlerini kısaltarak yeni yatırımların önünü açacağız."