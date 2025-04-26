Ekonomiye 2,7 trilyon TL destek verdi

TBMM KİT Komisyonu’nda Vakıfbank ve bağlı iştiraklerinin 2021 ve 2022 bilançoları ile 2023 ve 2024 bütçeleri ele alındı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, komisyonda yaptığı konuşmada nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladıkları finansman desteğinin yüzde 35 artarak yıllık 2,7 trilyon liraya ulaştığını söyledi. Üstünsalih, şunları söyledi: “Türk Lirası varlıklara olan güvenin somut bir yansıması olarak TL mevduatlarımız ise yüzde 49 artışla 1,9 trilyon liraya ulaştı.”





AKTİF BÜYÜKLÜK YÜZDE 44 ARTTI

Üstünsalih, 2024’te bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 44 artırarak 4 trilyon liranın üzerine çıktığını bildirdi. Genel Müdür, aynı yıl 56 milyar 639 milyon liralık brüt kâr elde eden bankanın bu kârdan 16 milyar 264 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 40 milyar 375 milyon lira net kâra ulaştığını da belirtti. Üstünsalih, nakdi kredilerin yüzde 34 artarak 2 trilyon liraya, gayri nakdi kredilerin ise 677 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekti.





TL MEVDUATI 1,9 TRİLYON

Toplam mevduat büyüklüğünün yıllık bazda yüzde 29 artışla 2,5 trilyon lirayı aştığını da belirten Üstünsalih, “Türk lirası varlıklara olan güvenin somut bir yansıması olarak TL mevduatlarımız yüzde 49 artışla 1,9 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde tabana yaygın mevduat politikamızın sonucu olarak bir önceki yıla göre yüzde 58’lik artışla 1,2 trilyon lirayı aşan tasarruf mevduatlarımızın toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 39’dan yüzde 48’e yükseldi” bilgisini paylaştı.





YURT DIŞI KAYNAĞI 1,5 MİLYAR DOLAR

Bankanın 2024’teki sürdürülebilir Eurobond ihraç büyüklüğünün toplam tutarı 2,5 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Abdi Serdar Üstünsalih, “Yılbaşından bu yana yurt dışından sağladığımız toplam kaynak miktarı 11,5 milyar dolara erişti. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve bankamıza duyduğu güvenin somut bir tezahürüdür” dedi. Üstünsalih, dijital müşteri sayısını 14,4 milyonun üzerine ulaştırdıklarını kaydetti.



