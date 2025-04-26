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Ekonomi
Eğitim ihracatına destek yüzde 50 arttı

Eğitim ihracatına destek yüzde 50 arttı

Ali Kürşat Büyükada
04:0026/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatında ulaşmayı hedeflediği 390 milyar dolarlık hedefin tutturulması için sektörlere verilen destekler artırılıyor. Bu kapsamda eğitim hizmetlerine yönelik destekler yüzde 50 artırılarak eğitim hizmeti veren firmaların hem kalitesinin artırılması hem de ihracata daha fazla katkı yapması bekleniyor. Yatırım ve reklam harcamalarına kadar 24 farklı kalemde destek sunulacak. Destekler arasında en yüksek destek miktarı 27 milyon TL ile reklam, tanıtım ve pazarlama olarak dikkatleri çekti.

Türkiye’nin 2025 yılındaki hedefi olan 390 milyar TL’lik mal ve hizmet ihracatı hedefi doğrultusunda eğitim hizmetlerine verilen 24 kalem desteğin miktarları artırıldı. Bu kapsamda akademisyen istihdamından reklam, tanıtım ve pazarlamaya kadar birçok farklı alanda eğitim ihracatçılarına verilen desteklerin üst limiti yüzde 50 artırıldı. Böylece 200 milyar dolarlık hizmet ihracat hedefi doğrultusunda hizmetlerin çeşitlendirilerek yurtdışından gelen misafirlerin artırılması ve turizme katkı sağlanması da bekleniyor.


HARCAMALARIN %75’İNE DESTEK

Tescil ve koruma işlemlerinden reklam, tanıtım ve pazarlamaya, yurt dışı etkinlik katılımlarından yarışma ve etkinliklere, akademisyen istihdamından sektörel ticaret heyetlerine kadar birçok alanda verilen destekler yüzde 50 oranına kadar artırılırken. Eğitim hizmetleri sunan firmalara verilecek destek oranları firmanın belirtilen 24 kalem destek harcamasına yüzde 60’ı ila 75’ini karşılayacak. Bu anlamda eğitim hizmetleri sektöründeki bir firmanın destek kapsamındaki 100 bin TL’lik harcamasının 60-75 bin TL’lik kısmını devlet destek kapsamında ödemiş olacak.


EN BÜYÜK DESTEK TANITIMA

Birçok farklı kalemde destek verilirken akademisyen istihdamına aylık 318 bin 653 TL’ye kadar destek verilecek. Bunun yanı sıra uluslararası öğrenci ofislerinde personel desteğine aylık 68 bin TL’ye kadar destek verilecek. Ayrıca toplu ve yıllık tek seferlik destekler arasında en büyük kalem reklam, tanıtım ve pazarlama olarak dikkatleri çekti. Bu kapsamda eğitim ihracatçıları 27 milyon 357 bin 892 TL’ye kadar destek alabilecek.


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