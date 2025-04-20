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Kurs bitiminde 30 günde istihdam

Kurs bitiminde 30 günde istihdam

Ali Kürşat Büyükada
04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Türkiye İş Kurumu’ndan onaylı meslek kurslarında eğitim alan kursiyerler kurs bitiminin ardından 30 gün içerisinde istihdam edilecek. Kurs süresinin en az iki katı kadar süre ile istihdam edilecek olan kursiyerler en az 120 gün yani 4 ay istihdam edilerek özel sektörde kursunu aldığı meslek alanında tecrübe kazanacak. Sektör deneyimi kazanan kişiler iş adaptasyonunu daha hızlı gerçekleştirerek üretime katkı sağlayacak. Özellikle kursa katılmadan farklı mesleklerde yeterlilik belgesi alınması ve bu belgeler ile işe girilmesi engellenecek. Bu kapsamda, kurslarda görev alan eğitmenler ve kurs yetkilileri denetlenecek. Sahte belge düzenleyen eğiticilere ise 2 yıl men cezası verilecek.


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