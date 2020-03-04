Maske fiyatlarını artırmışlardı: Bakan Pekcan 9 şirkete ceza geldiğini açıkladı

Ekonomi

Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, halkın görüşüne açıldı. Üretimin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Gemlik'te yapılması planlanıyor. Proje kapsamında yıllık 175 bin elektrikli otomobil üretilmesi hedefleniyor.