Ekonomi Mavi Vatanda büyük gün Dördüncü sondaj gemisi Mersine ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mavi Vatan'da büyük gün: Dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Mavi vatandaki enerji hedeflerine güç katacak yeni sondaj gemisi bugün Türkiye'de olacak. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil edilen yeni gemi Mersin Taşucu Limanı'na demirledi.

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Haber Merkezi Diğer
Mavi Vatanda büyük gün: Dördüncü sondaj gemisi Mersine ulaştı
Dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Türkiye, mavi vatandaki sondaj gemisi filosuna yeni bir üye daha katıyor. Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonra 4'üncü gemi geliyor. Yeni sondaj gemisinin görev yeri Doğu Akdeniz olacak. Yeni gemi Güney Kore'den yola çıkmıştı. Bugün, Mersin Taşucu Limanı'na demir attı.

  • Boyama işlemi ve kontrollerin ardından mesaisine Doğu Akdeniz'de başlayacak.

7. nesil üstün teknoloji

7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda olacak.

42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında.

Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

Kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebak kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı.

İsmi merak konusu

Fatih, Yavuz ve Kanuni'den sonra filonun 4'üncü gemisinin isminin ne olacağı merak konusu.

Yeni geminin adının göreve başladıktan sonra duyurulması bekleniyor.

Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor
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Önlem olarak terminatör böcekler devrede.
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​ABD Başkanı Biden ile ilgili yeni iddia.
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​Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: 29 Mayıs'ta ağaçları dikip, bahçenin temelini atacağız.

Vatandaşlar operasyon sonrası güvenlik güçlerine başvurarak gönüllü olarak ifade verdi.

​ABD ve Avrupa sıkışınca kapısını çaldı.

​Instagram'dan alışveriş yaparken dikkat.

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD Kongresinde Türkiye'yi tehdit olarak gösterdi.

​Joe Biden mama üretiminin artırılması için Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı.

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​Gole sevinirken tribünden düştüler.

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