Mayıs ayında Rus patlaması yaşandı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya’da, rekorlar kırılmaya devam ediyor.

Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında toplam 3 milyon 172 bin 25 turiste ev sahipliği yapan Antalya, sadece mayıs ayında toplam 1 milyon 646 bin 117 turisti ağırladı.

Mayıs ayında ülkelerine göre yolcular sıralamasında ilk 5 sırayı Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya aldı.

MAYIS AYINDA 800 BİNİ AŞTI

İlk 5 ayda kente gelen Rus turist sayısı 1 milyon 246 bin 757’ken, sadece mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6’lık artışla Rusya’dan 805 bin 40 turist geldi. Rus turistlerin mayıs ayındaki toplam payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

İkinci sırayı ise yüzde 15’lik payla Almanlar yer alırken, gelen Alman turist sayısı 257 bin 395 oldu. Aynı zamanda 5 ayda kente gelen Alman turist sayısı 617 bin 354 kişi olarak kaydedildi.

Üçüncü sırayı alan Ukrayna’dan 126 bin 685 turist gelirken, dördüncü sırada olan İngiltere’den 90 bin 510 kişi geldi.

Polonyalılar da ise yüzde 50 artış yaşandı. Mayıs ayında kente gelen Polonyalı turist sayısı 109 bin 603 oldu.

FOTOĞRAF 13 Ankara’da özel bir firmada elektronik mühendisliği yapan 44 yaşındaki Ergin İnal, bir süre önce tarıma merak sararak bir çok makale okumaya ve yurt dışında yapılan üretimlerin belgesellerini izlemeye başladı. Okuduğu makalelerden ve izlediği belgesellerden etkilenen İnal, okuduklarını ve gördüklerini uygulamak için Antalya’nın Aksu İlçesi’ne gelerek burada kendisine 4 dönüm alan kiraladı. 4 dönüm alanın bir kısmında domates yetiştiriciliği yapan İnal, bir kısmında ise biber yetiştirmeye başladı. İnal, burada kiraladığı serasında normal çiftçilerin uyguladığı üretim metodundan farklı bir yöntem deneyerek, bir ilki başardı. İnal, bu yılki çalışmalarını daha çok ARGE üzerine yaptı. Okuduğu belgesellerden ve kitaplardan etkilenen İnal, çuvallar üzerinde üretim yapmayı denedi. Hem biberde hem de domates de fark oluşturmak ve farklı üretim yollarını denemek üzere yola çıkan İnal, kiraladığı serasının 1.5 dönüme yakın alanında bu kez çuvalların üzerine domates dikimi yaptı. Yetiştirdiği domateslerde tohum kullanmak yerine yerli üretim yapılan domateslerin filizlerinden çıkarak üretim yapmayı deneyen İnal, 600 çuvalın içerisinde perlitleri doldurarak her bir çuvalın üzerine 16 tane domates fidanı dikimi gerçekleştirdi. İnal bu şekilde dönüme 1,5 dönüm alan üzerinde çuvalların üstünde 960 domates fidanı yetiştirmeyi başardı. Her çuvaldan 80 kilo domates hedefi ile yola çıkan genç çiftçi, bu yıl ki çalışmalarını daha çok ARGE amaçlı yaptığını ifade ederek çalışmalarında başarılı olduğunu belirtti. 44 yaşındaki Ergin İnal, “Elektronik mühendisliği yapıyorum. Daha önce biber denememizi göstermiştik. Şimdide domates denemelerimizi göstermek için buradayız. Aynı şekilde çuvalların içerisinde perlitler var. Her bir çuvala 16 adet domates fidesi dikti. Bu domates fideleri tamamen yerli tohumdan üretilmiş fidelerin filizlerini toplayarak köklendirmesinden elde etti. Hiç ilaç kullanmadık. Amacımız organiğe yakın bir ürün elde etmekti. Bir çuvalda 16 fidan var, 1,5 dönüme yakın alan üzerinde 600 tane çuvala dikim yaptık. Buradaki amacımız en yüksek verimi elde etmekti. Her fideden en kötü 5 kilo alacağımızı hesaplarsak çuval başına 80 kilogram domates alıyoruz” dedi. Üretimde hiç tohum kullanmadıklarını belirten İnal, “Bu sene tamamen ARGE çalışmalarına ayırdık. 10 yıldır elektrik mühendisiyim. Biz hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Vatandaşlarımızın ilgisi ve merakı da bir hayli fazla oldu” açıklamasını yaptı. Domatesten de çuvalla para kazanacak Antalya'da daha önce çuvallar içerisinde yetiştirdiği biberlerle tanınan elektronik mühendisi çiftçi, bu kez çuvallar içerisinde yetiştirdiği domateslerle farkını ortaya koydu. Çuvalların içerisine doldurduğu perlitlerin içerisine çuvalların dışarısından 16 tane domates dikimi yapan genç mühendis, yaklaşık bir buçuk dönümde 600 çuvalın içerisinde 960 fide yetiştirdi. BiP'te paylaş

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