Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ait enflasyon oranı verileri açıkladı. Böylece yılın beşinci enflasyon verisi de belli oldu. Kamuoyunun merakla beklediği açıklama, sabah saatlerinde kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.





Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı





Enflasyon, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak kaydedildi.





Tüketici Fiyat Endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarken yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi.





TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.





TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %32,87 ARTTI





En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,25, ulaştırmada %4,07 ve konutta %9,34 oldu.





TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,71 AZALDI





En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 azalış, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,18, ulaştırmada %0,40 ve konutta %0,48 oldu.





ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,81 ARTTI, AYLIK %2,25 ARTTI





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,00 artış olarak gerçekleşti.





Beş aylık enflasyon farkı netleşti





Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46 ve Nisan’da yüzde 3 Mayıs ayında ise aylık bazda yüzde 1,53 olarak kaydedildi.





Ancak emeklilerin Temmuz zammının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyonunun da açıklanması gerekiyor. Böylece ilk altı aylık dönemin toplam oranı netleşecek ve maaşlara yansıtılacak zam miktarı belirlenmiş olacak.







