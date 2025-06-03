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Bu araca sahip olanlar parasına para katıyor: İşte en fazla kar eden otomobiller

Bu araca sahip olanlar parasına para katıyor: İşte en fazla kar eden otomobiller

09:243/06/2025, Salı
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Otomotiv sektörü, yıllık yaklaşık 3 trilyon dolarlık hacmiyle dünyanın en büyük ve en kazançlı endüstrilerinden biri. Bu kapsamda donanımhaber.com en çok kar ettiren otomobilleri açıkladı.

Ferrari bu yarışta, elektrikli modellerine olan zayıf talep nedeniyle önemli bir darbe alan Porsche'yi geride bırakmayı başardı.


En büyük sürprize ise Suzuki imza attı

Japon kompakt otomobil üreticisi, ne Çin ne de ABD'de distribütör ağı olmasına rağmen geçtiğimiz yıl dünyanın en kârlı üçüncü otomobil üreticisi olmayı başardı.


Ferrari bu yarışta, elektrikli modellerine olan zayıf talep nedeniyle önemli bir darbe alan Porsche'yi geride bırakmayı başardı. En büyük sürprize ise Suzuki imza attı. Japon kompakt otomobil üreticisi, ne Çin ne de ABD'de distribütör ağı olmasına rağmen geçtiğimiz yıl dünyanın en kârlı üçüncü otomobil üreticisi olmayı başardı.


Özetle, çok sayıda araç satmak kârlılığı garantilemiyor. Önemli olan, üretilen her otomobilin üreticiye ne kadar para kazandırdığı. Bu kategoride, Ferrari yine açık ara lider. Analistlere göre, Ferrari'nin 2024 yılında yaptığı her satış, şirkete ortalama 136.700 euro kâr getirdi.


Peki Ferrari'nin tek bir araçtan kazandığı parayı diğer markaların kazanabilmesi için kaç araç satmaları gerekiyor? İşte çarpıcı karşılaştırma:

Ferrari: 1 otomobil (136.700 euro)

Porsche: 7.5 otomobil (18.140 euro)

Mercedes-Benz: 24 otomobil (5.690 euro)

BMW: 29 otomobil (4.690 euro)

Tesla: 36 otomobil (3.800 euro)

Subaru: 45 otomobil (3.030 euro)

Toyota: 50 otomobil (2.710 euro)

Volvo: 54 otomobil (2.550 euro)

Hyundai / Kia: 56 otomobil (2.430 euro)

Honda: 59 otomobil (2.320 euro)

Volkswagen: 65 otomobil (2.110 euro)

BYD: 88 otomobil (1.560 euro)

Renault: 120 otomobil (1.140 euro)

Suzuki: 121 otomobil (1.130 euro)

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