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Ekonomi

Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

10:14 - 1/06/2024 Cumartesi
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü, yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.


Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.


Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.


Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,95 oldu.


Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18 artış göstermişti.

#Tüketici Fiyat Endeksi
#Enflasyon Beklenti Anketi
#Enflasyon
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