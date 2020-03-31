Ekonomi MEB duyurdu Makine tamam günde 100 bin cerrahi maske üretilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MEB duyurdu: Makine tamam günde 100 bin cerrahi maske üretilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'nin üretimi tamamlandı. Lisede günde 100 bin cerrahi maske üretimine başlandı.

Haber Merkezi AA
MEB'in desteğiyle meslek liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden üretimine hız verildi.
MEB'in desteğiyle meslek liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden üretimine hız verildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim kapasitesi harekete geçirilirken, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi. MEB, bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi.

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Çalışmalar sonucunda, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretilerek, bu makineyle günde yaklaşık 100 bin maskenin seri imalatına başlandı. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdiklerini ve tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını söyledi.

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Tüm ihtiyaçlar karşılanacak

Seçilen illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ettiklerini anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

  • "İllerimize, ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik. İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesinde Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretildi ve üretime başladı. İlk sevindirici haberi almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen otomatik 3 katlı telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi ile artık sadece bu lisede günde 100 bin cerrahi maske üretilebilecek."

Fedakar çalışmalar takdirin ötesinde

Makinenin üretim sürecinde İstanbul'daki yöneticilerin ve öğretmenlerin fedakarca çalışmalarının her türlü takdirin ötesinde olduğunu vurgulayan Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu'na teşekkür etti.

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