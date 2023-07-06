Mehmet Şimşek '3 temel bileşen var' diyerek ekonomi programını açıkladı

Programımızın üç temel bileşeni var:



- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,



- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon…