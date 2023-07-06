Mehmet Şimşek '3 temel bileşen var' diyerek ekonomi programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- "Programımızın üç temel bileşeni var:
- - Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- - Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,
- - Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."
#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanı
#ekonomi
1 saat önce