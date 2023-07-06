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Ekonomi

Mehmet Şimşek '3 temel bileşen var' diyerek ekonomi programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından ekonomi programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

09:48 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
  • "Programımızın üç temel bileşeni var:
  • - Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
  • - Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,
  • - Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."



#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanı
#ekonomi
1 saat önce
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