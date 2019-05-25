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Ekonomi Emeklinin maaşı bayram öncesi yatırılacak
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi

Emeklinin maaşı bayram öncesi yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaşlarının 1,2,3 Haziran'da ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerin ise 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekliye bayram öncesi maaş müjdesi verdi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran'da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.

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