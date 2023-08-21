Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşme görüşmesinde kalp krizi geçirdi

Hacı Bayram Tonbul
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı.
Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplu Sözleşme müzakereleri sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul'a acil şifalar diliyor, ailesine ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, dua bekliyoruz." denildi.