Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşme görüşmesinde kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Gözlerin çevrildiği toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunun da ele alınması bekleniyor.