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Ekonomi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşme görüşmesinde kalp krizi geçirdi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi. Tonbul'un 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandığı belirtildi.

08:11 . 21/08/2023 Pazartesi
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Hacı Bayram Tonbul

Hacı Bayram Tonbul

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı.


Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı.

Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Memur-Sen'den Tonbul'un sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplu Sözleşme müzakereleri sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul'a acil şifalar diliyor, ailesine ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, dua bekliyoruz." denildi.






#Hacı Bayram Tonbul
#Memur-sen
#Kalp krizi
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