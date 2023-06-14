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Ekonomi

Memur-Sen'den memur maaş zammı açıklaması

Memur maaşı zammına ilişkin açıklamada bulunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen söz Meclis’teki ilk düzenleme olmalı" ifadelerini kullandı.

17:21 . 14/06/2023 Çarşamba
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Memur Sendikaları Konfederasyonu MEMUR-SEN internet sitesi üzerinden memur maaş zamlarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Twitter hesabı üzerinden bu açıklamayı yayınlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen söz Meclis’teki ilk düzenleme olmalı; emeğin hakkını teslim edecek, gelir seviyesini yükseltecek şekilde temmuza kadar hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkmalı'

Ali Yalçın paylaşımında, memur maaşları ile ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı: "En düşük memur maaşının 22.000 TL’ye çıkarılarak + %6 Toplu Sözleşme + Enflasyon Farkı verilmesi, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge düzenlemesi, Kira Yardımı desteği, Yetkili sosyal taraflarla istişare edilerek temmuz ayına kadar hayata geçirilmelidir."


Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor
Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce müjdeyi vermişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması için refah payı ve enflasyon farkı gibi iyileştirmeler yapılacak. Milyonlarca memur ve emekli, "Emekli maaşları ne kadar olacak, memur zam oranı ne kadar, son enflasyona göre 2023 Temmuz memur zammı ne olur” gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. TÜİK, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyonu yüzde 15.26 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar ile emeklileri açısından yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.


#Ali Yalçın
#Memur Sendikaları Konfederasyonu
#Memur Sen
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