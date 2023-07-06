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Ekonomi

Memur-Sen'den üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler

Memurlara yapılacak zamma ilişkin kanun teklifi Meclis'te yarın görüşülmeye başlanacak. Memur-Sen, zam teklifinde üç konuda düzeltme istedi. Memurlar taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti.

13:45 . 6/07/2023 Perşembe
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Memur maaş zamlarıyla ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu. Kanun teklifiyle memurlara yüzde 86'ya varan oranda zam yapılacak.

Memur-Sen, düzenlemenin üç önemli eksiği olduğu gerekçesiyle düzeltme talep ediyor.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşerek taleplerini iletti. Talepler Cumhurbaşkanlığına da gönderildi.

'En düşük maaş 20 bin 517 lira oluyor'

Memur-Sen'in en düşük memur maaşının 22 bin 17 lira olmadığı değerlendirmesi var. Memur-Sen, 15. derecede hizmetli bekar memurun en düşük maaşı aldığını ifade ediyor. Şu anda 10 bin 466 lira olan mevcut maaş zam sonrası 20 bin 517 lira olacak. Bu durumun düzeltilmesi isteniyor.

'İşçi-memur maaşı eşitlenmeli'

İkinci talep kamu işçilerinin maaşıyla memur maaşlarının eşitlenmesi yönünde. Kamu işçilerinin en düşük maaşının temmuz ayındaki yüzde 15 zamla 26 bin lira olacağına dikkat çekiliyor. En düşük memur maaşının da bu tutara yükselmesi talep ediliyor.

'Emeklilere de seyyanen zam'

Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması talep ediliyor. 2 milyon 300 bin memur emeklisinin mağduriyet yaşayacağı belirtiliyor. NTV'de alan habere göre, bu arada seyyanen zammın yürürlük tarihi 15 Temmuz olacak. 15 Temmuz'da memurlar bu zammın yarısını alabilecek. Bu nedenle yürürlük tarihinin 1 Temmuz olması isteniyor.



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36 dakika önce
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