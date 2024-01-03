Memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında

Milyonlarca memur ve emekli, 2024 yılında maaşlarına gelecek zammı bekliyor. Zam oranının belli olması için gözler Aralık ayı enflasyonuna çevrildi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin maaş zam oranı da belli olacak.





TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları kasım ayında aylık yüzde 3,28 artış gösterdi. Temmuz-Kasım döneminde ise tüketici fiyatları yüzde 33,66 yükseldi.





Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 65,19 olarak açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.





Memur maaş zammı belli olacak





Enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak yüzde 6'lık zam oranı aşıldı ve gözler enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklileri, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam alacak.





Enflasyonun beklentilere paralel gelmesi halinde memur maaşlarının yüzde 50 civarında artış göstermesi bekleniyor. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.





Söz konusu rakamlar baz alındığında en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı 13 bin TL civarına çıkacak.





Aralık tahminleri yüzde 3,1 civarında





AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.





Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.





Reuters'ın dokuz katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette de aralık ayı için yüzde TÜFE'de 3,1 artış göngörüldü. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2,5 ila yüzde 3,6 bandında yer aldı.





Ankete göre, 2023'ün tamamında enflasyonun yüzde 65,1 olması bekleniyor. Yıllık enflasoyn tahminleri yüzde 64,1 ila yüzde 65,8 arasında değişiyor.





En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?





SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 3 civarında gelmesi halinde emekliklere yaklaşık yüzde 38'lik bir zam yapılacak.





Bu durumda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.



