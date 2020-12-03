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Ekonomi Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranının ne olacağını merak ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılacak.

  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

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Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

  • Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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