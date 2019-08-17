Memur zam teklifini yetersiz buldu

Milyonlarca memur ile memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Hükümet; memur ve memur emeklisine 2020’de yüzde 3,5+3, 2021’de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Teklifi yetersiz bulan Memur-Sen, masayı terk etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, piyasa gerçekleriyle örtüşen bir teklif beklediklerini açıkladı.

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki 4’üncü toplantı dün Ankara’da yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki kamu çalışanı temsilcileri katıldı.

MİLYONLARIN MERAK ETTİĞİ TEKLİF

Daha önceki toplantılarda hizmet kollarının taleplerinin görüşülmesi tamamlanmıştı. Dünkü görüşmelerde ise milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Bakan Selçuk’un açıklayacağı rakamlardaydı. Selçuk, “Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını, her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının o altı aylık dönemde yapılan artış oranlarını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” dedi.

MEMURSEN MASAYI TERK ETTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasından sonra söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul teklif sundunuz. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak dışarıda değerlendirme yapmayı uygun görüyorum ve heyeti dışarıya alıyorum” şeklinde konuştu.

MEMURUN TALEBİ TEKLİFİN 2 KATI

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

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Sunulan rakam ekonomideki dengeyle örtüşmüyor

Bakanlık binasının çıkışında yaptığı açıklamada Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin zam teklifinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Yalçın, “Bu teklif ne Memur- Sen’in ne sahanın istekleri, ne piyasanın gerçekleriyle uyumlu bir teklif değil. Bu teklifi son derece cılız buluyoruz. Bu oranlar ne gerçekçi, ne yeterli. Dengelemeden bahsedildi. Faiz oranları düştü. Bize getirilen teklif bir dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Bu teklif, ne bütçe ne ülke gerçeği ile uyumlu. Biz yeni bir teklif bekliyoruz” dedi.

Bütçedeki oranı yüzde 30’a çıktı

Kamu personelinin bütçedeki artan payına rağmen kamu çalışanlarının yanında olduklarını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi: “2002’de kamu personelinin maaşı 392 TL’ydi, şimdi ise 3 bin 700 TL’yi aştı. Yüzde 102 artış sağladık. 2002’de devlet memuru maaşları 580 TL’yken, şu anda 4460 TL’yi geçmiş durumda. 2002’de giderler yüzde 18’ken şu anda yüzde 30’u aştı.”

BUNDAN SORA TEKLİFLER DİJİTAL ORTAMDA

1 Ağustos’ta başlatılan müzakerelerin dün 11’inci günüydü. Kamu görevlilerimizin tamamına ve 11 hizmet koluna ilişkin mali durumları kapsayan görüşmelerde sendikalardan hükümete 800’ü aşkın talep iletildi. Komisyonun bu talepler üzerinde yoğun çalışmalar yaptığını belirten Çalışma Bakanı Selçuk, “Bundan sonraki sözleşmelerde süreçler daha hızlı olacak. Dijital olarak gerçekleştireceğiz” dedi.

Pazarlıkta son tarih 20 Ağustos

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Hükümetin sunduğu teklif üzerine Kamu İşveren Heyeti ile memur sendikalarına zam görüşmeleri sürecek. Pazarlıklar, yasal takvim gereği 20 Ağustos’a kadar (olumlu ya da olumsuz) bir şekilde sonuçlanacak. Görüşmelerde anlaşma çıkmaması halinde, konu Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşınacak. Kurul, e n geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.