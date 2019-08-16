Memur zammı bugün belirleniyor

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dün üçüncü kez toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Memur-SenGenel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. İkincisinde olduğu gibi bu toplantıya da KESK temsilcisi katılmadı. Basına kapalı yapılan toplantıda, 5 hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alınacak.

Ali Yalçın

TASNİF SÜRECİ BİTTİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hizmet kollarındaki taleplerin tasnif sürecinin dün yapılacak görüşmeyle sona ereceğini söyledi. Bugünkü toplantıda Kamu İşveren Heyeti’nin zam teklifiyle geleceğini belirten Yalçın, şöyle konuştu: “Bizim teklifimiz taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı şeklinde. Masaya ilişkin kanaatimiz olumlu. Kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretme konusunda görüşmeleri önemli buluyoruz. Geride bıraktığımız toplu sözleşmelerde, hizmet kolarına ilişkin sorun alanlarının çözüme kavuştuğu malum. Kamuoyunda, Memur-Sen’in teklifleri son derece gerçekçi oldu, Kamu İşveren Heyeti’nin de bu gerçekçilik üzerinden meseleye yaklaşması ve buna ilişkin bir teklifle masaya gelmesi kanaati kabul görmüş durumda. Kamu İşveren Heyeti’nin bizim için müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle masaya gelmesini temenni ediyoruz.” Kamu işçilerini ilgilendiren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığının anımsatılması üzerine Yalçın, "İşçilerin süreci hayırlı olsun. Bu Türk-İş'e ait bir süreçtir. 2019-2020 görüştüler, biz 2020-2021'i görüceğiz. Türk-İş'in bu konudaki iradesine saygı duyuyoruz" yanıtını verdi.

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