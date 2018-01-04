Memur zammı netleşti

Milyonlarca memurun yeni yıla girerken merakla beklediği ocak dönemi zamları, 2017 enflasyonunun açıklanmasıyla netleşti. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 11,92; yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 15,47 oldu. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, kamu görevlilerinin maaşlarına, Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

FARK ÜCRETLERE EKLENDİ

Geçtiğimiz dönem toplu görüşmelerde, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşince, ilave yüzde 1,69 artış ile zamlara ilave edilmiş oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL’den 2 bin 893 TL’ye yükseldi. 2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 871 TL’den bin 978 TL’ye çıkmış oldu.

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SSK EMEKLİ AYLIĞI BİN 570 TL

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlanınca, en düşük SSK emekli aylığı bin 485 TL’den bin 570 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 TL’den bin 405 TL’ye çıkmış oldu. 2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti. Buna göre, memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam üzerine maaşlara yansıtılıyor.

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Memurların Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

ENFLASYON YÜZDE 11,92

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69 artış ile yüzde 11,92 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2017’de, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

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Zam şampiyonu patlıcan

Açıklanan enflasyonun, çarşı pazara da nasıl yansıdığı dün netleşti. Buna göre, Aralık 2017’de en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,10 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17,03 ile portakal geldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılının Aralık ayında, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,91, imalat sanayii sektöründe yüzde 1,34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,67, su sektöründe ise 0,27 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, 2017 Aralık’ta, bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 yükseldi.