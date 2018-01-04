EkonomiMemur zammı netleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur zammı netleşti

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranları için heyecanla beklediği 2017 yıllık tüketici enflasyonu yüzde 11,92 olarak gerçekleşti. Maliye Bakanlığı da kamu görevlilerinin maaşlarında, yüzde 5,69 artış yapıldığını duyurdu. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL’den 2 bin 893 TL’ye yükseldi. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
​Milyonlarca memurun yeni yıla girerken merakla beklediği ocak dönemi zamları, 2017 enflasyonunun açıklanmasıyla netleşti.
​Milyonlarca memurun yeni yıla girerken merakla beklediği ocak dönemi zamları, 2017 enflasyonunun açıklanmasıyla netleşti.

Milyonlarca memurun yeni yıla girerken merakla beklediği ocak dönemi zamları, 2017 enflasyonunun açıklanmasıyla netleşti. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 11,92; yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 15,47 oldu. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, kamu görevlilerinin maaşlarına, Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

FARK ÜCRETLERE EKLENDİ

Geçtiğimiz dönem toplu görüşmelerde, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşince, ilave yüzde 1,69 artış ile zamlara ilave edilmiş oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL’den 2 bin 893 TL’ye yükseldi. 2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 871 TL’den bin 978 TL’ye çıkmış oldu.

SSK EMEKLİ AYLIĞI BİN 570 TL

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlanınca, en düşük SSK emekli aylığı bin 485 TL’den bin 570 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 TL’den bin 405 TL’ye çıkmış oldu. 2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti. Buna göre, memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam üzerine maaşlara yansıtılıyor.

Memurların Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

ENFLASYON YÜZDE 11,92

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69 artış ile yüzde 11,92 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2017’de, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

Zam şampiyonu patlıcan

Açıklanan enflasyonun, çarşı pazara da nasıl yansıdığı dün netleşti. Buna göre, Aralık 2017’de en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,10 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17,03 ile portakal geldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılının Aralık ayında, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,91, imalat sanayii sektöründe yüzde 1,34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,67, su sektöründe ise 0,27 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, 2017 Aralık’ta, bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 yükseldi.
ÖNERİLEN VİDEOLAR
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


KAPAT

YUKARI