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Ekonomi

Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek

Memurların temmuz ayındaki zam süreci için gözler TBMM'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" sözlerinin ardından teklif metninin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

14:34 . 30/06/2023 Cuma
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Memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

Memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

Memur zammı için geri sayım başladı. Meclis bayramın ardından zam teklifini gündemine alacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için de görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farkı da ilave edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

Memur emeklileri için de formül masada

Trt Haber'in haberine göre, memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

Meclis gündemine geliyor

Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

Teklif metninin Meclis tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi hedefleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranı gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. En düşük emekli maaş zammın ardından yapılacak kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Meclis'e gelecek ilk yasal düzenleme ise memurların taban maaşı ile emeklilere yapılacak ek artışlar ile ilgili olacak. Tüm maaş artışı düzenlemeleri EYT'lileri de etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini duyurdu. Peki 7.500 lira ve üzeri alanların emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte, zam oranlarıyla ilgili son gelişmeler.

#Memur
#TBMM
#Cevdet Yılmaz
2 saat önce
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