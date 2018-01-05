Memura ek göstergeli zam

Ek gösterge memurlar tarafından çok önemli konuların başında gelir. Ek gösterge aylık ücretlerin, emekli ikramiyelerinin ve emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan unsurlarında başındadır. Ek gösterge cetvelindeki rakamlar derece, hizmet sınıfı ve unvanlara göre değişkenlik gösterir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir kamu çalışanı ile, 2 bin 500 olan bir kamu çalışanının alacağı zam veya maaş miktarı eşit olmaz.

Bunu örnekle açıklayacak olursak; bir memurun ek göstergesinin bin 500'den 2 bin 200'e yükseltilmesi durumunda aylık ücretinde 7,89 lira, emekli aylığında 204,45 lira ve emekli ikramiyesinde ise 6 bin 653,03 lira artış meydana gelir. Ek gösterge 2 bin 200'den 3 bine yükseltilmesi durumunda aylık ücretinde 41,73 lira, emekli aylığında 46,08 lira ve emekli ikramiyesinde ise bin 476,74 lira artış olur.

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EK GÖSTERGE MEMURUN AYLIK MAAŞINDA DEĞİL EMEKLİLİK MAAŞINDA FARK GETİRİYOR

Ek gösterge miktarının aylık maaşa fazla bir etkisi olmuyor. Fakat ek gösterge miktarı emekli maaşı ve ikramiyesinde büyük farklıları göz önüne seriyor. Bu nedenle yüksek ek göstergesi olan konumlar memurlar tarafından daha çok tercih edilir. Tüm kamu çalışanları 3 bin 600 ek gösterge almak için çaba sarf ediyor.

EKONOMİ Memurlara büyük fırsat

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