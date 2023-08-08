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Ekonomi

Memurun 2 yıllık zam pazarlığı: İlk aşama tamamlandı

Milyonlarca memurun merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı.

14:55 . 8/08/2023 Salı
IHA
Arşiv

Arşiv

Memurların merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı. Hafta boyunca süren komisyon çalışmalarında genele ve hizmet kollarına ilişkin maddelerin ön müzakeresi yapıldı. Komisyon çalışmaları çerçevesinde genele ilişkin teklifler dahil olmak üzere 11 hizmet kolunun teklifleri tek tek görüşülerek tasnif edildi. 1 Ağustos’ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon çalışmaları tamamlandı. 2 Ağustos’ta başlayan ve hafta sonunda da devam eden komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti’nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi. 11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri tek tek incelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen’in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.

12 Ağustos'ta sona erecek

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos’ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos’ta sona erecek. 14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifi sunması planlanıyor.

17 Ağustos'ta sunulması bekleniyor

15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.



#7. Dönem Toplu Sözleşme
#Memur-Sen
#Ali Yalçın
37 dakika önce
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