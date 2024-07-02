Memurun gözü haziran enflasyonunda: Milyonlarca kişi yarın açıklanacak rakamlara odaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı. Öte yandan devlet memurlarının alacakları zam ve tazminatlar konusunda belirlenen kuralların 2024 yılında da aynı şekilde devam edeceği kararlaştırıldı. Böylece, devlet memurlarının maaşlarına yapılacak zamlar ve ek tazminatlar belirlenen esaslara göre uygulanmaya devam edecek. İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemenin ayrıntıları...