Memurun gözü haziran enflasyonunda: Milyonlarca kişi yarın açıklanacak rakamlara odaklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 iyileştirme yapılmıştı.
Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 olmasını bekliyor.