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Ekonomi

Memurun gözü haziran enflasyonunda: Milyonlarca kişi yarın açıklanacak rakamlara odaklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

11:11 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:48 - 2/07/2024 Salı
AA
Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.
Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 3,37 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 22,72'lik artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 15'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 iyileştirme yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 olmasını bekliyor.

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#TÜİK
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