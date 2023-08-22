Memurun zam pazarlığında kritik gün: Gözler hükümetin yapacağı yeni tekliflere çevrildi

Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken beklenen üçüncü toplantı ise bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu tarafının memur ve memur emeklisine yönelik ikinci zam teklifini açıkladı. Bakan Işıkhan, 2024 ilk 6 ay için yüzde 15 ikinci 6 ay için ise yüzde 10, 2025 yılı için ise yüzde 6+5 olarak ikinci tekliflerini açıkladıklarını belirtti.