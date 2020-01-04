Ekonomi Memurun zamlı maaşı belli oldu En düşük memur maaşı 4 bin lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memurun zamlı maaşı belli oldu! Memurlar kaç lira maaş alıyor?

Memurun zamlı maaşı belli oldu: En düşük memur maaşı 4 bin lira oldu

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

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İşte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı

Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

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Enflasyon rakamları açıklandı
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:

(*) Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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