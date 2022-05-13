Ekonomi Mercedes-Benz 300 bine yakın aracı geri çağırdı
OTOMOTİV

Mercedes-Benz 300 bine yakın aracı geri çağırdı

Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracını, frenlerin arızalanmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırdı.

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Haber Merkezi Diğer
Mercedes-Benz 300 bine yakın aracı geri çağırdı
Foto/arşiv

Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracın sahibine, frenlerin arızalanmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle sürüşü bırakma uyarısında bulundu.

AP'nin haberine göre; geri çağırma, 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve R-Class araçlarını kapsıyor.

"SERT FRENDE ARAÇLAR DURMAYABİLİR"

Mercedes yaptığı açıklamada, nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceğini ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceğini açıkladı.

GEREKİRSE ÖDÜNÇ ARAÇ VERİLECEK

Şirketten yapılan açıklamada, onarımların hemen yapılamaması durumunda bayilerin araç sahiplerine ödünç araba bulma konusunda yardımcı olacağı belirtildi.

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