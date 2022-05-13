Mercedes-Benz 300 bine yakın aracı geri çağırdı

Bakan Varank ve Bakan Nebati TOGG'un direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg'un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bakan Varank'ın yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

