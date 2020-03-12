Ekonomi Merkez Bankaları faiz indiriyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Merkez Bankaları faiz indiriyor

Merkez Bankaları, virüsün küresel piyasalara etkisini faiz indirerek azaltmaya çalışıyor. Son olarak İngiltere Merkez Bankası 50 baz puan indirimle politika faizini 0,25’e çekti. ABD’de FED 18 Mart’taki toplantıyı erkene almış, 50 baz puan indirime gidip faizi 1,25’e düşürmüştü. Avrupa Merkez Bankası’ndan da indirim bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgınının ortaya çıkışıyla küresel piyasalarda meydana gelen yavaşlama büyük kayıplara yol açarken, petrol fiyatlarının erimesine yol açan OPEC krizi de para piyasalarına ikinci yumruğu indirdi. Birçok ülke ve bölgede merkez bankaları yavaşlayan ekonomiyi canlandırma çabalarına girişirken, faiz indirimlerini arka arkaya açıklamaya başladı. Pek çok ülkede yine virüs sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına destek paketleri de oluşturuluyor. Son olarak İngiltere Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine giderek, politika faizini 0,25’e çekti.

FED 2008’DEN BU YANA EN BÜYÜK İNDİRİMİ YAPTI

Merkez bankaları faiz indirme yarışına tutuşurken, bu indirimlerle piyasaların ne kadar sürede toparlanacağı ise merak konusu. Koronavirüsün ABD’yi de etkilemeye başlaması ile birlikte, normal şartlarda 18 Mart’ta toplanacak olan Fed geçtiğimiz hafta acil olarak toplanarak politika faizinde 50 baz puan indirime gitmişti. Fed’in bu adımıyla politika faizi yüzde 1,75’ten yüzde 1,25’e çekilirken, bu oran 2008 yılından günümüze dek yapılan en yüksek faiz oranı indirimi olarak kayıtlara geçmişti. Para piyasalarında da Fed’in ikinci güçlü faiz indirimini yapma ihtimali de konuşuluyor.

İNGİLTERE DE İNDİRİM FURYASINA KATILDI

Finans dünyasında salgının yol açtığı durgunluğa karşı mücadele devam ederken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) 50 baz puan faiz indirerek koronavirüsle mücadele için para politikası adımı atan küresel merkez bankaları listesine eklendi. Olağanüstü toplantıyla, politika faiz oranı yüzde 0,25'e düşürüldü. İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için faiz oranlarının indirildiği bildirildi. Söz konusu faiz indirimi, BoE'nin Ağustos 2016'dan beri ilk faiz indirimi oldu.

MAKSİMUM ETKİ BEKLİYORUZ

  • İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, bankanın faiz indirim ve KOBİ'leri destekleme kararının ekonomide maksimum etkiyi göstermesini beklediğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için faiz oranlarını indirdiğini belirten Carney, “Bu önlemler şirketlerin işlerine devamını ve insanların işlerini korumasını sağlayacak, geçici ekonomik akşamların uzun vadeli şekilde zarar vermesini engelleyecek” dedi. Carney, İngiltere Merkez Bankası’nın hedefinin şirketlerin ve hane halkının büyük ve sert olabilecek bir ekonomik şokun, atlatabilmesini sağlamak olduğunun altını çizdi.

KOBİ’YE 100 MİLYAR STERLİNLİK FON AYRILDI

İngiltere Merkez Bankası aynı zamanda bankalara küçük ve orta büyüklükteki şirketleri kredilendirmesi için 100 milyar sterlinlik bir fon paketinin devreye sokulduğunu bildirdi. Banka daha önce 2016 yılındaki Avrupa Birliği (AB) referandumunun ardından benzer bir paketi sunarak KOBİ’leri desteklemişti. Ayrıca, BoE'nin, KOBİ'ler için yeni dönemsel fonlama programı uygulanmasına ve varlık alım programının 435 milyar sterlin seviyesinde devam etmesine de karar verdiği aktarıldı.

İTALYA’DAN 25 MİLYAR AVROLUK ÖNLEM PAKETİ

Fotoğraf: Arşiv
  • İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hükümetin 25 milyar avroluk acil durum kaynağı ayırdığını bildirdi. Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de koronavirüs krizi nedeniyle GSYH’de birkaç gerileme beklemenin makul olduğunu söyledi. Gualtieri, koronavirüs nedeniyle kimsenin işini kaybetmeyeceğini bildirdi. Bu arada, otomobil üreticisi Fiat-Chrysler’in, koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya’daki 3 tesisinde hafta sonuna kadar üretimi durduracağı belirtildi. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso da, Japonya’nın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi açıklanacağını ifade etti.

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