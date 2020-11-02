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Ekonomi Merkez Bankasından sürpriz adım Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı

Merkez Bankası’ndan sürpriz adım: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına bir yenisini daha ekledi. 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL) sıfırladı.

Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri de durduruldu.

Açıklamanın devamında “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir” denildi.

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