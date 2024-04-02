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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz" dedi.

14:20 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 14:31 - 2/04/2024 Salı
AA
Fatih Karahan
Fatih Karahan

TCMB Başkanı Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...


#TCMB
#Enflasyon
#dezenflasyon
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