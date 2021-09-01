Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla buluştu. Yapılan sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediği belirtildi. Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcı toplantıları kapsamında ekonomistlerle videokonferans toplantısı ile bir araya geldi. Kavcıoğlu, toplantıda banka rezervlerinin iyileşme öngörüleriyle uyumlu devam ettiğini belirterek, “Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir” dedi. TCMB’nin sunumda , Avrupa’da aşılamaya ilişkin olumlu görünümün turizm ve dış talep kanalları aracılığıyla ülke ekonomisine yansıdığı bildirilirken, öncü göstergelerin, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği vurgulandı.

  • Mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyrin, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüşün dış dengede devam eden iyileşmeyi desteklediği kaydedildi.

Toplantıda yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesinin beklendiği ifade edildi.

Döviz rezervlerimizdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu

Dış denge ve döviz rezervlerindeki iyileşmenin öngörülerle uyumlu seyrettiği mesajı verilen toplantıda, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir. Mart ayına göre TL mevduat 200 milyar TL’ye yakın artarken, YP mevduat sabit fiyatlarla oldukça sınırlı yükselmiştir. Son dönemde YP mevduatta görülen yükseliş, ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişi nedeniyle gerçekleşirken, TL mevduat artışı güçlü şekilde sürmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Bireysel kredi türlerinde artış arzu edilen seviyelerin üzerinde

Ticari kredilerdeki ılımlı seyre karşın, bazı bireysel kredi türlerinde artışın arzu edilen seviyelerin üzerinde olduğunun görüldüğü vurgulanan toplantıda, "Ülkemizde ihtiyaç kredisi faizi ile ticari kredi faizi arasındaki fark diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede. Bu duruma bankaların bireysel kredi segmentinde büyüme iştahlarının yüksek olmasının neden olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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