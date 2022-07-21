Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.

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Haber Merkezi Diğer
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

YÜZDE 14'TE SABİT TUTULMUŞTU

Bugün saat 14.00'te yılın yedinci faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

MERKEZ TEPKİSİZ KALMAYI TERCİH EDİYOR

TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sonunda duyurduğu faiz kararı 2022 yılı içerisinde hiç değişmedi. Aralık ayında 15 baz puandan 14 puana indirilen faiz daha sonra da sabit tutuldu.

2022 yılı enflasyon verilerine bakıldığında ise bu para politikasının etkileri net şekilde görüldü.

Ocak ayı enflasyon artışı yüzde 11.10 olurken yıllık enflasyon yüzde 48.69’du.

En son açıklanan 2022 yılı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre enflasyon artışı bir önceki aya göre yüzde 4.95 olurken yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu.

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