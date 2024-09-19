Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi

Altın fiyatları yatırımcılar için büyük ilgi görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 5,5'ten yüzde 5'e çekti. Fed'in faiz indirimi altın fiyatlarını önce yukarı çekse de yükseliş çok uzun sürmedi. Merkez Bankası'nın indirim kararının ardından gram altın 2845 TL'ye kadar çıksa da güne düşüşle başladı. Anlık altın fiyatları yakından takip edilirken gözler bu keç TCBM faiz kararında olacak. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Eylül 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...