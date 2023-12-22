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Ekonomi

Merkez Bankası faizi 250 baz puan artırdı

Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışla yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye çıkardı. Karar metninde, parasal sıkılaştırma adımlarının "en kısa zamanda" tamamlanacağı mesajı verildi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:07 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti. Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın son faiz kararı için toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), beklentilere paralel bir artış yaptı. TCMB'nin duyuru metninde, kasım ayında sınırlı yükselen manşet enflasyonun son raporda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi. Öte yandan yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret ettiği belirtildi. Kurulun enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını değerlendirdiği bildirildi.


SIKILAŞMA HIZ KESTİ

Duyuruda, Kurulun, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlattığı vurgulandı. Kurulun, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğü bilgisi verilen duyuruda, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceğinin değerlendirildiği dile getirildi.


Faiz kararının ardından atılan üç yeni adım

Kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik referans orana yüzde 3,11 üst sınır getirildi.

Yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indirildi.

Kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenlenecek.


#ekonomi
#Merkez Bankası
#faiz
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