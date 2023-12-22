Merkez Bankası faizi 250 baz puan artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti. Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın son faiz kararı için toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), beklentilere paralel bir artış yaptı. TCMB'nin duyuru metninde, kasım ayında sınırlı yükselen manşet enflasyonun son raporda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi. Öte yandan yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret ettiği belirtildi. Kurulun enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını değerlendirdiği bildirildi.