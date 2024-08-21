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Ekonomi

Merkez Bankası faizi 5'inci defa pas geçti

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu. Karar metninde, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiği ve enflasyonist etkinin azaldığı belirtildi.

04:00 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:55 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini birbirini izleyen beşinci toplantıda da yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. Temmuzda enflasyonun ana eğiliminin, önceki aya kıyasla sınırlı yükseldiği ancak ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen karar metninde, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etti" denildi.

HİZMET ENFLASYONUNDA GECİKMELİ İYİLEŞME

TCMB'den yapılan açıklamada, "Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi. Para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği vurgulandı.

EK SIKILAŞMA VURGUSU

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun sürdürüleceğine dikkat çekilen karar metninde, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajı yinelendi.

LİKİDİTE KOŞULLARI YAKINDAN İZLENECEK

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir."


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#Merkez Bankası
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#Faiz
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