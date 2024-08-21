Merkez Bankası faizi 5'inci defa pas geçti

Antalya’nın en gözde bölgelerinden birinde hayata geçirilen Sur Yapı Tatil Evleri, tatil yaparken kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, “Tatil bütçenizle hem kendi tatil evinize sahip olabiliyor hem de ömür boyu tatil garantisi elde ediyorsunuz,” diyerek projenin cazibesini vurguluyor. 0 peşinat, 0 faiz ve 24 aya varan taksit seçenekleriyle sunulan yeni nesil devre mülkler, otel konforunda ve full eşyalı olarak teslim ediliyor. Üstelik, kullanmadığınız dönemlerde tatil evinizi kiraya vererek ek gelir elde etme şansı da sizi bekliyor. Sur Tatil Evleri GYO peşinatsız ve ara ödemesiz modeline ek yeni kampanyası ile aynı taksit tutarına bir değil, iki hafta devre mülk sahibi olma imkânı da sunuyor.