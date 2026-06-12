Merkez Bankası faizi beş aydır yüzde 37'de sabit tutuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini üst üste üçüncü toplantıda da yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. En son 22 Ocak 2026'da yüzde 37'ye indirilen faiz oranı yaklaşık 5 aydır değişmedi. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta tutarken, gecelik vadede borçlanma faiz oranının da yüzde 35,5’te sabit kalmasını kararlaştırdı.

Karar metninde, yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının etkisiyle nisanda artan enflasyonun ana eğiliminin mayısta bir miktar gerilediği ifade edildi. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirsizliklerin enerji fiyatlarında oynaklığı ve yüksek seyri sürdürdüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, öncü göstergelerin iç talepteki zayıf görünümün sürdüğünü ortaya koyduğu belirtildi. Jeopolitik gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve beklentiler üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı. Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, sıkı para politikasının talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceği kaydedildi.

PPK'nın politika faizine ilişkin adımları enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri dikkate alarak belirleyeceğine değinilirken, dezenflasyonun gerektirdiği parasal sıkılığın korunacağı mesajı verildi. Karar metninde, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaya devam edileceği aktarıldı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının altı çizildi. Kurul ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati tedbirlerle destekleneceğini, likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi. Merkez Bankası, politika kararlarının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde alınacağını dile getirdi.