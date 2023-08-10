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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 115 milyar doları aştı: Son iki ayda 17,1 milyar dolar artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervlerinin 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bakan Şimşek, "Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi." dedi.

18:18 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın 2023 yılı mayıs ayı itibariyle brüt rezervlerini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın 2023 yılı mayıs ayı itibariyle brüt rezervlerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının 2023 yılı mayıs ayı itibariyle brüt rezervlerini açıkladı.
"Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi.
" diyen Bakan Şimşek, brüt rezervlerin 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldiğini duyurdu.

"Kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20,1 milyar ABD doları yükselişle 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz"




#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanı
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