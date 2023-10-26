Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolara yükseldi: 31 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara çıkarak 31 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.