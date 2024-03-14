Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu

Malumunuz olduğu üzere bir süreden bu yana ekonomi yönetimi bir sıkılaştırma programını uygulamaya çalışıyor. Her ne kadar bu programın en önemli enstrümanlarından birisi politika faizi olsa da son dönemde kur ve enflasyon tarafındaki beklentilerin bir türlü çıpalanamaması sebebi ile parasal aktarım mekanizmasının etkinliği istenilen düzeyde sağlamak amacı ile ilave adımlar atılıyor. Normal koşullarda %45 gibi yüksek bir politika faizinin bir çıktısı olan daha yüksek ticari kredi ve tüketici kredisi