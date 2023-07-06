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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 26 milyon dolar artarak 108 milyar 587 milyon dolara ulaştı.

15:00 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 23 Haziran'da 66 milyar 246 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan, 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.01.2022

38.577

71.636

110.214

25.02.2022

42.944

70.200

113.144

25.03.2022

42.399

65.638

108.037

29.04.2022

41.467

65.398

106.865

27.05.2022

41.611

61.285

102.897

24.06.2022

41.594

60.342

101.936

29.07.2022

40.163

61.101

101.263

26.08.2022

40.824

70.823

111.647

30.09.2022

38.996

68.052

107.048

28.10.2022

39.377

74.804

114.180

25.11.2022

42.835

79.766

122.601

30.12.2022

45.851

82.904

128.755

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

02.06.2023

42.246

58.240

100.486

09.06.2023

41.993

57.790

99.783

16.06.2023

42.018

60.783

102.801

23.06.2023

41.315

66.246

107.561

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

#Rezerv
#TCMB
#Merkez Bankası
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