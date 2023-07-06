Merkez Bankası rezervleri yükseldi

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 23 Haziran'da 66 milyar 246 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan, 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
28.01.2022
38.577
71.636
110.214
25.02.2022
42.944
70.200
113.144
25.03.2022
42.399
65.638
108.037
29.04.2022
41.467
65.398
106.865
27.05.2022
41.611
61.285
102.897
24.06.2022
41.594
60.342
101.936
29.07.2022
40.163
61.101
101.263
26.08.2022
40.824
70.823
111.647
30.09.2022
38.996
68.052
107.048
28.10.2022
39.377
74.804
114.180
25.11.2022
42.835
79.766
122.601
30.12.2022
45.851
82.904
128.755
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170
31.03.2023
52.176
70.247
122.423
28.04.2023
46.413
68.471
114.884
26.05.2023
41.939
56.519
98.458
02.06.2023
42.246
58.240
100.486
09.06.2023
41.993
57.790
99.783
16.06.2023
42.018
60.783
102.801
23.06.2023
41.315
66.246
107.561
27.06.2023
41.432
67.155
108.587