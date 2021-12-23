Ekonomi Merkez Bankası yeni kur rakamını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası yeni kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, dolar/TL alış kurunu 11,64 olarak, euro ise 13,18 TL olarak belirlendi.

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Merkez Bankası yeni kur rakamını açıkladı
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Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak kurların alış seviyesini dün açıklamaya başlamıştı. Dolar kuru dün alış için 12 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti.

  • Bugün de TL vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL alış kuru 11,64 olarak, euro ise 13,18 TL olarak belirlendi.

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Mevduat sistemi nasıl olacak?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

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  • Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

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