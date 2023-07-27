Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını açıkladı.
Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi.
2023 ortalama ham petrol fiyat tahmini 78,1 dolardan 79,4 dolara, yıl sonu gıda enflasyon tahmini yüzde 27,92dan yüzde 61,5'e, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıktı. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15 oldu.
Para politikası tepkimizi enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı veriyoruz. Çalışmalarını başlattığımız TL tasarruf enstrümanlarını çeşitlendireceğiz. Sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz.
Faiz artışlarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakmamız şart. Faiz artırımının yeterli ya da yetersiz olarak nitelendirilmesi bu bütünsel adımların etkisi incelendikten sonra değerlendirilmeli. Bir anda normalleştik deseydik etkileri görmeden, yanlış yaklaşım olurdu." dedi.