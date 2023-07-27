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Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılına ilişkin üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, 2023 sonu enflasyon tahminin yüzde 58'e yükseltildiğini belirtti.

11:09 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını açıkladı.


Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi.


Yıl sonu enflasyon tahmini

2023 ortalama ham petrol fiyat tahmini 78,1 dolardan 79,4 dolara, yıl sonu gıda enflasyon tahmini yüzde 27,92dan yüzde 61,5'e, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıktı. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15 oldu.


"TL TASARRUF ENSTRÜMANLARI ÇEŞİTLENECEK"

Para politikası tepkimizi enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı veriyoruz. Çalışmalarını başlattığımız TL tasarruf enstrümanlarını çeşitlendireceğiz. Sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz.


"BİR ANDA NORMALLEŞTİK DESEK YANLIŞ YAKLAŞIM OLUR"

Faiz artışlarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakmamız şart. Faiz artırımının yeterli ya da yetersiz olarak nitelendirilmesi bu bütünsel adımların etkisi incelendikten sonra değerlendirilmeli. Bir anda normalleştik deseydik etkileri görmeden, yanlış yaklaşım olurdu." dedi.




#Merkez Bankası
#Enflasyon
#2023 enflasyon tahmini
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