Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar kuru tahminlerini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar kuru tahminlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı kasım ayı piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını paylaştı. Piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre, yıl sonu büyüme beklentisi Kasım ayı anket döneminde bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 5,1 olarak kaldı. Tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise yüzde 68,06 oldu.

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Haber Merkezi İHA
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar kuru tahminlerini açıkladı
Foto/arşiv

2022 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 10,24 ihtimalle yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 58,49 ihtimalle yüzde 34,00 - 40,99 aralığında, yüzde 18,31 ihtimalle ise yüzde 41,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89’unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11’inin beklentilerinin yüzde 34,00 - 40,99 aralığında, yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 28,63 ihtimalle yüzde 15,00 - 18,99 aralığında, yüzde 38,30 ihtimalle yüzde 19,00 - 22,99 aralığında, yüzde 15,76 ihtimalle ise yüzde 23,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,58‘inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 45,16‘sının beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentiler

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,82 TL iken, bu anket döneminde 19,54 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,61 TL ve 23,35 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

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