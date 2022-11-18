Ekonomi Borsa İstanbul iki yeni endeks hesaplamaya başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul iki yeni endeks hesaplamaya başlayacak

Borsa İstanbul, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ve BIST Katılım Temettü Endeksi'ni hesaplamaya başlayacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Borsa İstanbul iki yeni endeks hesaplamaya başlayacak
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Borsa İstanbul, 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren iki yeni endeks, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Katılım Temettü Endekslerini hesaplamaya başlıyor.

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ

Açıklamada, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nin sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketler arasından büyük ve likit olanların seçilerek oluşturulduğu kaydedildi.

Endeks için, belirlenen asgari sürdürülebilirlik notuna sahip şirketler arasından günlük ortalama işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 25 şirketin seçileceği aktarılan açıklamada, "Sürdürülebilirlik notları ise, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de olduğu gibi Refinitiv tarafından sağlanıyor. Bu yeni endeks ile sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni bir karşılaştırma ölçütü ve dayanak varlık sunulmuş oluyor." ifadeleri kullanıldı.

BIST KATILIM TEMETTÜ ENDEKSİ

Açıklamada, BIST Katılım Temettü Endeksi'nin ise BIST Katılım Tüm ve BIST Temettü endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluştuğu bildirildi.

Buna göre, hesaplanmaya başlanan BIST Katılım Temettü Endeksi ile, yatırım kararlarını katılım finans ilkelerine göre veren bireysel ve kurumsal yatırımcıların söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından temettü ödeme alışkanlığı olanları kolaylıkla belirleyerek yatırım yapabilmesi mümkün olacak.

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